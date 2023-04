Polizei Gütersloh

POL-GT: Kollision zwischen Pkw- und Pedelec-Fahrer - 51-Jähriger verletzt

Gütersloh (ots)

Verl (MK) - Am frühen Donnerstagabend (13.04., 17.00 Uhr) ereignete sich auf der Österwieher Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem 26-jährigen Pkw-Fahrer und einem 51-jährigen Pedelecfahrer. Zuvor befuhr der 51-Jährige aus Rietberg mit seinem Pedelec den Geh- und Radweg der Österwieher Straße aus der Innenstadt kommend in Richtung Westring. Ein 26-jähriger Verler beabsichtigte zur gleichen Zeit mit einem Audi ein Grundstück zwischen dem Elsternweg und der Ravensberger Straße zu verlassen. In der Folge kam es zur Kollision, bei welcher der 51-Jährige stürzte und schwer verletzt wurde.

Ein Zeuge sowie auch der 26-jährige Audi-Fahrer kümmerten sich zunächst um den Gestürzten. Der eingesetzte Rettungsdienst brachte den 51-Jährigen anschließend zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus.

