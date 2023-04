POL-GT: Diebstahl zweier Range Rover SUV - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots) - Halle/ Westf. (MK) - Am Samstagabend (08.04., 23.00 Uhr) wurde die Polizei Gütersloh über einen ausgehobenen Gullideckel auf der Sperberstraße in Kenntnis gesetzt. Eine 22-jährige BMW-Fahrerin aus Bielefeld befuhr die Sperberstraße, als sie in Höhe der Hausnummer 29 über das Loch des Wartungsschachtes fuhr. An dem Pkw entstand leichter Sachschaden. Die 22-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei ...

