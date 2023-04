Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall auf der Overbergstraße - Pkw-Fahrerin leistet alkoholisiert Widerstand

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Am Dienstagnachmittag (11.04., 15.50 Uhr) meldeten Zeugen einen Verkehrsunfall auf der Overbergstraße. Die eingesetzten Beamten trafen am Unfallort auf eine stark alkoholisierte 50-jährige Frau aus Harsewinkel. Den Erkenntnissen zufolge befuhr die Harsewinkelerin mit einem Mercedes die Overbergstraße aus Richtung Tecklenburger Weg, als sie in Höhe der Einmündung Rincklakestraße ungebremst mit einem am Straßenrand geparkten BMW kollidierte.

Sowohl die 50-Jährige, als auch ihr 62-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme verhielt sich die Mercedes-Fahrerin zunehmend unkooperativ. Einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte die Frau, so dass die Beamten mit ihr zur Blutentnahme in ein Krankenhaus fahren wollten. Hierbei leistete die 50-Jährige Widerstand mit Schlägen und Tritten. Die Beamten blieben unverletzt. Die Frau wurde mit Handfesseln fixiert und in ein Krankenhaus transportiert.

Die Harsewinkelerin muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit und Straßenverkehrsgefährdung sowie wegen des Widerstands verantworten. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Mercedes der 50-Jährigen aufgrund des fehlenden Versicherungsschutzes zur Stilllegung ausgeschrieben war. Beide stark beschädigten Unfallfahrzeuge wurden durch beauftragte Abschleppunternehmen abtransportiert. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf rund 30 000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell