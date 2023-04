Polizei Gütersloh

POL-GT: 37-Jähriger versucht nach Unfall zu flüchten

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Freitagmorgen (14.04., 02.35 Uhr) versuchte ein betrunkener Autofahrer nach einem Unfall zu Fuß zu flüchten. Zeugen informierten die Polizei, nachdem sie einen Dacia Sandero, welcher verunfallt vor einem Baum auf der Determeyerstraße stand, bemerkt hatten. Kurz zuvor kam den Zeugen der torkelnde Unfallfahrer zu Fuß auf der Straße entgegen.

Der 37-jährige Fahrer wurde in der Nähe durch die ermittelnden Polizeibeamten angetroffen werden. In der Atemluft des Mannes aus Dinklage konnte Alkohol wahrgenommen werden. In einem Krankenhaus wurde ihm daraufhin eine Blutprobe entnommen. Auto und Führerschein wurden sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell