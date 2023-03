Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230327.3 Kiel: Die Kriminalpolizei Kiel sucht Zeugen nach einem Einbruch

In der Nacht vom 23.03.2023 auf den 24.03.2023 kam es in der Kieler Innenstadt zu einem Einbruch in ein Augenoptikunternehmen. Bei dem Stehlgut handelt es sich um Waren, deren Wert im sechsstelligen Euro Bereich liegt. Das Kommissariat 12 der Kieler Kriminalpolizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Unbekannte Personen brachen am Donnerstag in der Zeit von 19:15 Uhr bis Freitag, 09:00 Uhr, in das Augenoptikunternehmen in der Holstenstraße in Kiel ein. Dazu hebelten sie vermutlich eine im rückwärtigen Bereich befindliche Tür auf und entwendeten diverse Gerätschaften, Brillengestelle und Bargeld.

Die Kriminalpolizei Kiel sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben oder anderweitig zur Aufklärung der Tat beitragen können. Sie werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0431 / 160 3333 in Verbindung zu setzen.

