POL-KI: 230326.1 Kiel: Entschärfung im Werftpark abgeschlossen

Kiel (ots)

Die Entschärfung der Weltkriegsbombe im Werftpark ist beendet. Experten des Kampfmittelräumdienstes benötigten rund 30 Minuten, um den Blindgänger unschädlich zu machen. Die Straßensperrungen sind aufgehoben, Anwohnerinnen und Anwohner können in ihre Wohnungen zurückkehren.

Um 15:10 Uhr begannen die Arbeiten an der amerikanischen Bombe. Die Entschärfung an sich verlief ohne nennenswerte Probleme. Personen, die innerhalb des Sperrbereichs wohnen, mussten ihre Wohnungen bis 13 Uhr verlassen, was bis auf wenige Ausnahmen reibungslos klappte. Zuvor richtete die Polizei um 11 Uhr die Straßensperrungen ein, so dass niemand mehr in den Bereich hineinfahren konnte.

Matthias Arends

