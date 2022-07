Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei; 27-Jähriger am Bahnhof Breyell verhaftet

Kleve - Kempen - Nettetal (ots)

Am Freitagabend, 22. Juli 2022 um 22:15 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei am Bahnhof Breyell einen 27-jährigen Deutschen als Fahrgast im grenzüberschreitenden Regionalexpress RE 13 nach der Einreise aus den Niederlanden. Die Personalienüberprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass die Staatsanwaltschaft in Bonn den Reisenden mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz suchte. Im Rahmen der Durchsuchung konnten zudem in den Taschen des Gesuchten noch sechs Gramm Haschisch und 0,6 Gramm Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Der Mann wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier in Kempen gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle erfolgte am Samstagmorgen die Vorführung beim Haftrichter am Amtsgericht in Krefeld zwecks Eröffnung des Untersuchungshaftbefehls.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell