Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Linienbus stößt gegen Polo-Heck

Rottweil (ots)

In der Hochbrücktorstraße ist am Dienstag ein Linienbus gegen das Heck eines VW-Polo gestoßen. Dabei entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro. Verletzte gab es nicht. Passiert ist der Unfall gegen 14 Uhr an einer Ampel. Der 52-jährige Busfahrer hielt hinter dem Polo eines 43-Jährigen an und betätigte seine automatische Feststellbremse. Aufgrund einer versehentlichen Fehlbedienung löste diese sich wieder, weshalb sich das Fahrzeug nach vorne in Bewegung setzte und gegen das Heck stieß. Der Bus war zum Unfallzeitpunkt mit zwei jungen Fahrgästen besetzt, die zu Fuß weitergingen. Der Unfallverursacher wurde von der Polizei verwarnt.

