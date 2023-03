Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230327.1 Kiel: Festnahme nach Raub

Kiel (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Kieler Stadtteil Südfriedhof zu einem schweren Raub unter Vorhalt eines Messers. Bei dem Raubgut handelte es sich um alkoholische Getränke. Polizeibeamtinnen und -beamte nahmen drei Tatverdächtige vorläufig fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am 25.03.2023 gegen 02:40 Uhr suchten drei männliche Personen ohne Einladung eine Feier in einem Vereinsheim in der Johann-Meyer-Straße in Kiel auf. Eine der drei Personen forderte von einem Gast die Herausgabe von alkoholischen Getränken. Nachdem der Gast dieser Aufforderung nicht nachkam, holte die männliche Person aus einer mitgeführten Umhängetasche ein Messer und forderte erneut die Herausgabe. Der Geschädigte händigte daraufhin Alkohol aus. Die drei Personen flüchteten nach der Tat in Richtung Sophienblatt.

Eine Streifenwagenbesatzung nahm die drei Tatverdächtigen im Alter von 16 bis 18 Jahren mit dem Raubgut vorläufig fest.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurden alle drei Person entlassen beziehungsweise an ihre Eltern übergeben. Sie werden sich in einem späteren Verfahren für die Taten verantworten müssen.

Das Kommissariat 13 der Kieler Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.

Eva Rechtien

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell