POL-BOR: Gescher/Stadtlohn - Täter nach Einbrüchen festgenommen

Gescher/Stadtlohn (ots)

Tatorte: Gescher, Stadtlohner Straße - Stadtlohn, Breul;

Tatzeit: zwischen 05.07.2023, 19.30 Uhr, und 06.07.2023, 04.50 Uhr;

Kurz nach zwei Taten im Kreis Borken klickten für die mutmaßlichen Täter die Handschellen im Nachbarkreis. Die Einbrecher waren in den Fokus von Ermittlern der Kripo im Kreis Steinfurt geraten. Auf zwei Bäckereishops hatten es zunächst Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Gescher und Stadtlohn abgesehen.

In Gescher blieb es an der Stadtlohner Straße bei einem Versuch. Gegen 01.15 Uhr rückten Polizisten durch eine Einbruchmeldung alarmiert an. Sie konnten jedoch lediglich Spuren der Täter feststellen, die mutmaßlich gewaltsam in den Verkaufsraum einer Bäckerei an der Stadtlohner Straße eindringen wollten.

Gegen 04.50 Uhr informierte ein Auslieferungsfahrer die Polizei über einen Einbruch in Stadtlohn. Dort waren Unbekannte in einen Backwarenshop am Breul eingedrungen. Im Inneren hatten die Täter den Verkaufsraum durchsucht und eine Zwischentür zu einem im Rohbau befindlichen Bankschalterraum aufgebrochen.

Wenig später endete die Diebestour für die zwei Männer aus Steinfurt und Metelen.

Hier der Link zur Pressemeldung der KPB Steinfurt: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/5552403 (db)

