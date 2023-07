Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - Motorroller-Fahrer flüchtet nach Unfall

Groß Reken (ots)

Unfallort: Groß Reken, Kreuzung Heidener Straße / Velener Straße / Hauptstraße / Surkstamm;

Unfallzeit: 05.07.2023, 17.10 Uhr;

Leichte Verletzungen hat sich am Mittwoch ein Jugendlicher bei einem Unfall in Groß Reken zugezogen. Gegen 17.10 Uhr hatte ein 24-Jähriger mit seinem Wagen die Heidener Straße ortseinwärts befahren. Er wollte der links abknickenden Vorfahrt auf die Velener Straße folgen. Dabei kam es zur Kollision mit einem Motorroller, auf dem der Jugendliche aus der Hauptstraße in die Kreuzung eingefahren war. Er stürzte, stieg wieder auf und entfernte sich. Die Ermittlungen dauern an; Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell