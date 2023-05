Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Radfahrer gesucht - Korrekturmeldung

Lippstadt (ots)

Korrektur: Der Fehlerteufel hat sich eingeschlichen, das korrekte Datum lautet: Mittwoch, 10.05.2023. Am Mittwoch, 10.05.2023, kam es gegen 10:30 Uhr zu einem Unfallgeschehen im Kreuzungsbereich der Straßen Weingarten, Josefstraße und Erwitter Straße. Eine 67-jährige Frau aus Lippstadt befuhr mit ihrem VW die Straße Weingarten in Richtung Erwitter Straße und hielt an der rotlichtzeigenden Ampel an der Kreuzung an. Als die Ampel Grün zeigte, fuhr die Lippstädterin in den Kreuzungsbereich ein. Plötzlich überquerte ein Radfahrer von links kommend die Kreuzung und fuhr auf der Erwitter Straße weiter in Richtung Süden. Die 67-Jährige führte eine Vollbremsung durch und konnte so einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer vermeiden. Allerdings konnte eine 47-jährige Frau aus Lippstadt, die sich mit ihrem Opel hinter dem VW befand, nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den VW auf. Der Radfahrer wird als erwachsener Mann beschrieben, der mit einem Fahrrad mit einem Korb auf dem Gepäckträger unterwegs war. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrradfahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden.(dk)

