Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schlägerei auf dem Schützenfest

Lippstadt (ots)

In der Samstagnacht (14.05.2023), gegen 00:15 Uhr, kam es zu Streitigkeiten zwischen vier Personen auf dem Schützenfest in Lohe. Ein 28-jähriger Geschädigter wurde von einem 19-Jährigen körperlich angegriffen. Seine 25-jährige Freundin wurde beim Versuch den Angriff auf ihren Freund abzuwehren in eine Hecke geschubst, wobei sie sich leicht verletzte. Im Anschluss trat der 19-Jährige, gemeinsam einem weiteren 21-jährigen Tatverdächtigen, auf den am Boden liegenden 28-Jährigen ein. Die beiden Geschädigten wurden einem Krankenhaus zugeführt und konnten nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Den beiden Tatverdächtigen wurde eine Blutprobe entnommen. (ge)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell