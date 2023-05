Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfall mit drei verletzten Personen

Rüthen (ots)

Am 13.05.23, gegen 23:05 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen an der Einmündung "Briloner Straße" / "Romecke" in Rüthen. Der 36-jährige PKW-Fahrer aus Paderborn befuhr die Briloner Straße in Fahrtrichtung Brilon. Seine 30-jährige Beifahrerin beand sich ebenfalls in dem Fahrzeug. Er beabsichtigte nach links in die Romecke einzubiegen, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Ein nachfolgender 21-jähriger PKW-Fahrer wollte den vorausfahrenden 36-Jährigen überholen. Als dieser plötzlich nach links abbiegt, kommt es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Insassen beider Fahrzeuge werden schwer verletzt umliegenden Krankenhäusern zugeführt. (ge)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell