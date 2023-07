Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Seitenscheibe eingeschlagen

Borken-Gemen (ots)

Tatort: Borken-Gemen, Hagenstiege;

Tatzeit: 05.07.2023, zwischen 17.50 Uhr und 18.15 Uhr;

Unbekannte sind am Mittwoch in Borken-Gemen mit Gewalt in ein geparktes Auto eingedrungen. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe auf der Beifahrerseite ein, um ins Innere zu gelangen. Daraus entwendeten sie einen Rucksack samt Geldbörse und Mobiltelefon. Aus dem Handschuhfach fehlen Papiere und persönliche Gegenstände. Das Fahrzeug hatte am frühen Abend nahe der Hagenstiege gestanden. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. Die Polizei warnt erneut davor, Wertgegenstände im Wagen zurückzulassen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell