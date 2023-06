Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: KPI Gera sucht Zeugen

Gera (ots)

Hartmannsdorf / Mühlsdorf: Zwischen Donnerstag (15.06.2023) und Montag (19.06.2023) hielten sich unbekannte Täter auf einem Feld bei Mühlsdorf auf, so dass die Kripo in Gera die Ermittlungen aufnahm. Nach vorliegenden Erkenntnissen verschafften sich die Täter widerrechtlich Zutritt zum Führerhaus einer auf dem Feld befindlichen Bohranlage. Aus dem Führerhaus stahlen sie in der Folge mehrere technische bzw. elektrische Teile (u.a. Monitore, Sonden etc.). Samt Beutegut im Wert von mehreren tausend Euro gelang ihnen im Anschluss unerkannt Die Flucht. Mitarbeiter der dort agierenden Firma bemerkten Montagfrüh (19.06.2023) den Einbruch und informierten die Polizei. Im Zuge der Ermittlungen sucht die Kripo in Gera nach Zeugen, die im genannten Tatzeitraum auffällige Personen- oder gar Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (RK)

