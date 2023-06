Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Hausfassade mit Farbe beschädigt

Gera (ots)

Gera: Im Zeitraum des vergangenen Wochenendes (16.06.2023 - 19.06.2023) hielten sich bislang unbekannte Sachbeschädiger in der Weidenstraße auf und verschafften sich hier Zutritt zu einem Baugerüst, welches an der Hauswand eines Gebäudes stand. Anschließend schütteten sie Farbe aus einem dort befindlichen Eimer über die Hauswand und sorgten so für Sachschaden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

