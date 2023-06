LPI-G: Pkw fährt auf

Altenburg (ots) - Schmölln: Am 16.06.2023, gegen 18:25 Uhr wurde in der Poststraße der 16-jährige Fahrer eines Moped Simson S50 kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass das Fahrzeug so bautechnisch verändert wurde, so dass der Fahrer eine andere Führerscheinklasse dafür benötigte. Da nunmehr keine entsprechende Fahrerlaubnis vorlag, wurde die Weiterfahrt untersagt und die Erziehungsberechtigten informiert. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen ...

mehr