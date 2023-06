LPI-G: Weiterfahrt untersagt

Altenburg (ots) - Nobitz: Am 18.06.2023 hatte der Fahrer eines Pkw Mercedes sein Fahrzeug in Gieba abgestellt. Gegen18:15 Uhr machte sich das Fahrzeug alleine auf den Weg, da der Fahrzeugführer dieses offenbar nicht ordnungsgemäß gesichert hatte. Daher rollte es führerlos gegen eine Bushaltestelle. Sowohl am Fahrzeug als auch an der Bushaltestelle entstand Sachschaden. Altenburg: Ebenfalls am 18.06.2023 hatte die ...

mehr