Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw`s machen sich alleine auf den Weg

Altenburg (ots)

Nobitz: Am 18.06.2023 hatte der Fahrer eines Pkw Mercedes sein Fahrzeug in Gieba abgestellt. Gegen18:15 Uhr machte sich das Fahrzeug alleine auf den Weg, da der Fahrzeugführer dieses offenbar nicht ordnungsgemäß gesichert hatte. Daher rollte es führerlos gegen eine Bushaltestelle. Sowohl am Fahrzeug als auch an der Bushaltestelle entstand Sachschaden.

Altenburg: Ebenfalls am 18.06.2023 hatte die Fahrerin eines Pkw VW ihr Fahrzeug in der Brunnenstraße abgestellt. Gegen 12:40 Uhr rollte auch dieses von allein los und fuhr führerlos gegen einen Grundstückszaun. Sowohl am Fahrzeug als auch am Zaun entstand Sachschaden. Vermutlich war auch hier das Fahrzeug nicht ausreichend gegen ein Wegrollen gesichert. Zum Glück wurde bei keinem der Fälle jemand verletzt.

