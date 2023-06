LPI-G: Diebstahl aus Fahrzeug

Gera (ots) - Gera: Gleich dreimal brannte es am vergangenen Wochenende im Geraer Stadtwald, so dass die Polizei die Ermittlungen aufnahm. So brannte Waldboden bzw. Unterholz am Samstag (17.06.2023) im Bereich der Dürrenebensdorfer Straße (ca. 09:30 Uhr) bzw. des Dr. Semmelweißparks (ca. 17:15 Uhr) und am Sonntag (18.06.2023), gegen 17:30 Uhr im Wald hinter dem Geraer Tierpark. Glücklicherweise konnten alle Brände ...

