FW-EN: Brennender PKW in Grundschöttel

Wetter (Ruhr) (ots) - Die Löscheinheiten Grundschöttel und Volmarstein wurden am Montag, 15.05.2023 um 16:16 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Rechenzentrum in der Straße "Am Grünewald" alarmiert. Durch den Angriffstrupp konnte festgestellt werden, dass ein Rauchmelder aufgrund einer leichten Verrauchung, hervorgerufen durch Dacharbeiten, ausgelöst hatte. Der betroffene Bereich wurde mittels Wärmebildkamera ...

mehr