Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm im Rechenzentrum

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Grundschöttel und Volmarstein wurden am Montag, 15.05.2023 um 16:16 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Rechenzentrum in der Straße "Am Grünewald" alarmiert. Durch den Angriffstrupp konnte festgestellt werden, dass ein Rauchmelder aufgrund einer leichten Verrauchung, hervorgerufen durch Dacharbeiten, ausgelöst hatte. Der betroffene Bereich wurde mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Da es teilweise Temperaturunterschiede in der Decke gab, wurde diese an einigen Stellen geöffnet. Hier konnte allerdings kein Brandereignis festgestellt werden. Der betroffene Bereich im Treppenhaus wurde gelüftet und die Einsatzstelle anschließend an einen Verantwortlichen übergeben. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei konnten den Einsatz nach einer guten Stunde beenden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell