FW-EN: Weitere Einsätze für Wetteraner Feuerwehr am Wochenende

Wetter (Ruhr) (ots)

Zu weiteren drei Einsätzen wurde die Feuerwehr Wetter am vergangenen Wochenende alarmiert.

Um 17:17 Uhr wurde die Löscheinheit Volmarstein am Samstag in die Orthopädische Klinik gerufen. Hier sollten mehrere Personen in einem Aufzug eingeschlossen sein. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle stellte sich dann heraus, dass ein umsichtiger Mitarbeiter der Klinik die Aufzugstür mit einem Spezialschlüssel bereits geöffnet hatte und alle Personen den Aufzug wohlbehalten verlassen konnten. Der betroffene Aufzug wurde anschließend bis zur Reparatur außer Dienst genommen. Die ehrenamtlichen Kräfte konnten den Einsatz nach ca. dreißig Minuten beenden.

Am Sonntagmorgen gegen 09:40 Uhr sorgte dann ein ausgelöster Heimrauchmelder in der Kaiserstraße für den nächsten Alarm. Da bei Eintreffen vor Ort zunächst kein Alarm mehr wahrnehmbar war, wurden alle Wohnungen des Mehrfamilienhauses kontrolliert. Die Einsatzkräfte stießen schließlich auf einen Rauchwarnmelder in einer zurzeit nicht genutzten Wohnung. Ein Grund, weshalb der Melder ausgelöst hatte, war jedoch nicht mehr festzustellen. Die Einsatzdauer für die Löscheinheit Alt-Wetter betrug hier ca. vierzig Minuten.

Die Einsatzkräfte aus Alt-Wetter wurden dann um 21:22 Uhr ein weiteres Mal alarmiert. In der Weststraße befand sich eine vermutlich hilflose Person in ihrer Wohnung. Vor Ort eingetroffen brauchte die Feuerwehr jedoch kein Spezialgerät zum Öffnen der Wohnungstür einsetzen, nach energischem Klopfen und Klingeln öffnete die Bewohnerin doch eigenständig die Tür. Dieser Einsatz konnte nach zwanzig Minuten beendet werden.

