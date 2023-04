POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwer und zwei leicht verletzten Beteiligten auf L 21 bei Wustrow (LK V-R)

Insel Usedom (ots) - Am 20.04.2023 ereignete sich in der Ortslage Bansin ein Verkehrsunfall, bei dem schwerer Personen- und geringer Sachschaden entstand. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr die 71-jährige deutsche Staatsbürgerin aus Bansin mit ihrem PKW Mini gegen 15:45 Uhr die Ahlbecker Chaussee in Bansin in Fahrtrichtung Heringsdorf. In Höhe der Hausnummer 8 ...

mehr