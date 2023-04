Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der Landesstraße 35 mit drei beteiligten Pkw

PR Friedland (ots)

Am 20.04.2023 ereignete sich auf der L 35 kurz hinter Neubrandenburg ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw, bei dem Personen- und Sachschaden entstand. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhren ein 62-jähriger Audi-Fahrer, die 42-jährige Fahrerin eines Pkw Opel sowie eine 32-Jährige in ihrem Pkw Hyundai hintereinander die Landesstraße in Richtung Altentreptow. Kurz hinter dem Ortseingang Neddemin mussten der Audi-Fahrer und die Opel-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen, was die 32-Jährige offenbar zu spät bemerkte und auf den Pkw Opel auffuhr. Dieser wurde durch den Aufprall in der weiteren Folge auf den Audi geschoben. Bei der Kollision zog sich die 42-Jährige in ihrem Opel leichte Verletzungen zu. Ein angeforderter Rettungswagen fuhr die Frau im Anschluss ins Klinikum Neubrandenburg. Weitere Personen wurden nicht verletzt. An allen Pkw entstanden Sachschäden, die gegenwärtig auf eine Gesamtsumme von etwa 20.000 Euro geschätzt werden. Die beiden Pkw Audi und Opel waren infolge des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Alle hier in der Pressemitteilung genannten Personen besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft. Im Auftrag Stefanie Peter Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

