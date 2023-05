Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Verkehrsunfall und vermeintlicher Balkonbrand

Wetter (Ruhr) (ots)

Zu einer technischen Hilfeleistung musste gestern um 17:17 Uhr die Löscheinheit Alt-Wetter ausrücken.

In der Kaiserstraße war es auf Höhe des Stadtsaales zu einem Verkehrsunfall gekommen. Hierbei wurden drei Personen verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst, der mit zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort war, versorgt. Die Feuerwehr sicherte den Brandschutz und klemmte am Unfallfahrzeug die Batterie ab. Ein Abschleppwagen transportierte dann den beschädigten PKW ab. Für die Dauer aller Maßnahmen war die Kaiserstraße durch die Polizei voll gesperrt. Nach gut fünfundvierzig Minuten waren alle Maßnahmen beendet und die Feuerwehr konnte zu ihrem Standort einrücken.

Zeitig aus dem Bett mussten am Samstagmorgen dann erneut die Mitglieder der Löscheinheit Alt-Wetter. Um 06:10 Uhr wurden sie mit dem Alarmstichwort "Brand am Gebäude" in die Mühlenfeldstraße gerufen. Ein aufmerksamer Nachbar hatte an einem Balkon am Nachbarhaus Feuerschein wahrgenommen und richtigerweise die Feuerwehr alarmiert. Nach Eintreffen von Feuerwehr und Polizei wurden der betreffende Balkon und die dazugehörige Wohnung sofort kontrolliert. Hierbei konnte zum Glück kein Brandschaden festgestellt werden. Nach weiterer Kontrolle traten alle eingesetzten Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wieder den Heimweg an. Einsatzdauer hier gut dreißig Minuten.

