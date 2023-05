FW-EN: Wetter - Gasgeruch in Kindertageseinrichtung

Wetter (Ruhr) (ots) - Die Löscheinheiten Alt-Wetter, Grundschöttel und Volmarstein wurden am Dienstagabend um 18:36 Uhr zu einem gemeldeten Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "An der Kirche" alarmiert. Als die ersten Kräfte nach vier Minuten vor Ort waren, hatten schon einige der Bewohner das Haus verlassen. In der betroffenen Wohnung stand die Mieterin am Fenster und ...

mehr