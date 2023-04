Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Fortbildung für Führungskräfte der Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Wetter (Ruhr) (ots)

Nach pandemiebedingter Pause fand nun am vergangenen Samstagvormittag wieder eine, sonst jährliche, Fortbildung für die Führungskräfte (Gruppenführer, Zugführer und Verbandsführer) der Freiwilligen Feuerwehr Wetter (Ruhr) statt. Denn natürlich gerade auch für die Führungskräfte ist und bleibt eine regelmäßige Fort- und Weiterbildung notwendig, weiterhin ist diese sogar vorgeschrieben.

In den Vormittagsstunden beschäftigten sich die ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden in diesem Jahr mit dem sogenannten "dezentralen Arbeiten bei Flächenlagen". Flächenlagen sind Großeinsätze, bei denen es eine Vielzahl an Einsatzstellen im Stadtgebiet abzuarbeiten gilt. Zum Beispiel sind dies Sturmschäden mit versperrten Straßen und Wegen durch umgestürzte Bäume oder auch ein Hochwasser wie im Jahr 2021. Im Gegensatz zum Regelbetrieb, bei welchem alle Feuerwehr-Notrufe in der Leitstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises entgegengenommen werden und nach entsprechenden Vorgaben umgehend Einsatzkräfte alarmiert und entsendet werden, werden bei der dezentralen Arbeit alle Feuerwehreinsätze direkt an die Einsatzzentralen der jeweiligen Städte weitergeleitet. Dort entscheidet dann der jeweilige Einsatzleiter unmittelbar über die Alarmierung und Entsendung der Kräfte zum Einsatzort. Die dezentrale Arbeit wird durch ein entsprechendes Computerprogramm unterstützt, welches den Führungskräften durch einen Kameraden der Kreisleitstelle des Ennepe-Ruhr-Kreis eingehend erläutert und vorgestellt wurde.

