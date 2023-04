Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Lkw fährt gegen Brücke

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am Mittwoch, 19.04.2023 um 14:40 Uhr zu einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall in der Straße "In der Aue" alarmiert. Ein Containerfahrzeug einer Baufirma war mit den Auslegerarmen des Aufbaus an einer Eisenbahnbrücke hängengeblieben. Durch das abrupte Stoppen des Fahrzeuges wurde das Fahrerhaus unter die Brücke geschleudert, hierbei zog sich der Fahrer schwere Verletzungen im Kopf-, Brust- und Bauchbereich zu. Bei Eintreffen von Rettungsdienst und Feuerwehr war dieser bereits durch Ersthelfer aus dem Fahrerhaus befreit und erstversorgt worden. Die weitere Behandlung wurde im Rettungswagen durchgeführt. Aufgrund des Verletzungsmusters entschied die Notärztin, dass die Person mittels Rettungshubschrauber in ein geeignetes Krankenhaus gebracht wurde. Da die Platzverhältnisse an der Unfallstelle sehr beengt waren, landete der Hubschrauber auf einem Firmengelände an der Volmarsteiner Straße. Hier sicherte ein Tanklöschfahrzeug die Landung und den Start ab. Das Hubschrauberpersonal wurde durch die Feuerwehr vom ca. 1,5 km entfernten Landeplatz zur Einsatzstelle gebracht. Durch den Einsatzleiter wurde eine sofortige Sperrung der Güterzugstrecke veranlasst, da nicht abschätzbar war, wie schwer die Brücke beschädigt war. Mit der nach kurzer Zeit eingetroffenen Notfallmanagerin und einem Baustatiker der DB AG wurde die Brücke in Augenschein genommen und kontrolliert. Da keine akute Einsturzgefahr bestand, konnten durch die Feuerwehr ausgelaufene Betriebsmittel des Lkws abgestreut werden. Zur Absicherung des Brandschutzes wurde ein Löschangriff aufgebaut. Das beschädigte Fahrzeug wurde durch eine Fachfirma abschleppbereit gemacht und unter der Brücke weggezogen. Nachdem das Fahrzeug aus dem Gefahrenbereich gebracht worden war, ließ die DB AG eine Probelok und zwei Probezüge über die Strecke fahren. Hierbei konnten bis auf lose Putzteile an der Brücke keine weiteren Beeinträchtigungen festgestellt werden. Die losen Teile wurden durch eine Fachfirma abgetragen und beseitigt. Für diese Zeit war die Straße "In der Aue" für den Verkehr noch voll gesperrt. Im Laufe des Abends waren dann Bahnstrecke und Straße wieder passierbar.

