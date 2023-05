Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - angebrannte Milch verursacht Feuerwehreinsatz

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Alt-Wetter, Grundschöttel und Volmarstein wurden am Dienstagabend um 18:36 Uhr zu einem gemeldeten Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "An der Kirche" alarmiert. Als die ersten Kräfte nach vier Minuten vor Ort waren, hatten schon einige der Bewohner das Haus verlassen. In der betroffenen Wohnung stand die Mieterin am Fenster und erklärte, dass sie lediglich Milch in einer Tasse auf dem Herd vergessen habe und es daraufhin zu einer Rauchentwicklung sowie den ausgelösten Heimrauchmeldern gekommen sei. Die Wohnung wurde durch den Einsatzleiter sowie einem Angriffstrupp begangen. Hierbei konnte nur noch minimaler Brandgeruch festgestellt werden. Der Bereich des Herdes wurde vorsorglich mittels Wärmebildkamera auf erhöhte Temperaturen kontrolliert. Nachdem diese nicht festgestellt werden konnten, wurde der Einsatz nach guten 20 Minuten beendet. Neben den ehrenamtlichen Einsatzkräften der Feuerwehr waren ebenso zwei Rettungswagen und ein Notarzt auf dem Weg zur Einsatzstelle. Da bei solch einem Stichwort mit einer erhöhten Anzahl von verletzten oder betroffenen Personen gerechnet werden muss, wird ebenfalls durch die Kreisleitstelle direkt der leitende Notarzt sowie der organisatorische Leiter Rettungsdienst alarmiert. Diese Kräfte konnten die Einsatzfahrt allerdings frühzeitig beenden. Durch die Polizei wurde der Verkehr am dortigen Kreisverkehr geregelt.

