FW-EN: Wetter - Heimrauchmelder, Brandmeldealarm und Tierrettung

In der Nacht zu Sonntag wurden die Angehörigen der Feuerwehr Wetter (Ruhr) gleich zweimal aus den Betten geholt.

Zunächst ging es für die Löscheinheit Alt-Wetter um 03:07 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in einem Mehrfamilienhaus in der Wolfgang-Reuter-Strasse. Bei Eintreffen des Einsatzführungsdienstes wurde durch die ebenfalls schon anwesende Polizei Entwarnung gegeben. Der Rauchmelder hatte ohne ersichtlichen Grund ausgelöst. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte konnten den Einsatz nach 15 beenden.

Die Löscheinheiten Wengern und Esborn wurden um 05:39 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb in der Osterfeldstraße alarmiert. Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte auch hier schnell Entwarnung gegeben werden. Die Brandmeldeanlage hatte aufgrund von Wasserdampf ausgelöst. Die Einsatzkräfte konnten den Einsatz nach 30 Minuten beenden.

Weiter ging es dann noch am Sonntag um 14:21 Uhr für den ehrenamtlich besetzten Einsatzführungsdienst. Hier hatten Anwohner eines Mehrfamilienhauses eine brütende Ente auf einem Balkonvorsprung und diese machten sich Sorgen, dass die Tiere abstürzen würden. In Absprache mit einer Wildtierstation in Hattingen wurde versucht, die Mutter mit den Küken einzufangen. Leider gelang der Mutter die Flucht, sodass lediglich nur die Babys in die Auffangstation verbracht werden konnten. Nach der Ankunft in Wetter konnte der Einsatz nach guten zwei Stunden beendet werden.

