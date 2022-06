Polizei Hagen

POL-HA: Gullydeckel entfernt - Wer hat etwas gesehen?

Bild-Infos

Download

Hagen-Boele (ots)

Am Dienstag, 28.06.2022, riefen Anwohner die Polizei in die Knippschildstraße. Auf Höhe der Hausnummer 61 entfernten Unbekannte den Deckel eines Kanalschachtes und legten ihn in der Nähe ab. Das Verkehrskommissariat ermittelt jetzt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Weitere geöffnete Schächte stellten die Beamten nicht fest. Hinweise nehmen die Ermittler unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell