Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Mülleimer in Brake in Brand gesetzt

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen haben am Dienstag, 13. Juni 2023, 23:30 Uhr, den Inhalt eines Mülleimers an einer Bushaltestelle in der Bahnhofstraße in Brake in Brand gesetzt.

Der Brand konnte durch eine zuerst eintreffende Besatzung eines Streifenwagens der Polizei gelöscht werden. Die verständigten Einsatzkräfte der Feuerwehr Brake führten noch restliche Löscharbeiten durch.

Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen, die sich kurz vor dem Brandausbruch an der Bushaltestelle am Bahnhof aufgehalten haben. Diese werden unter der Telefonnummer 04401/935-0 entgegengenommen.

