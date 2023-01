Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Uhrwerkerstraße, Einbruch in Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Am Freitag, 20.01.2023, in der Zeit von 09:45 Uhr bis 18:30 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Uhrwerkerstraße in Ascheberg ein. Die Täter brachen durch die Terrassentür in das Gebäude ein und durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten. Zum Diebesgut können bisher keine Angaben gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell