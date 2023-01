Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kind

Wörth (ots)

Gestern Mittag kam es in der Hauptstraße in Wörth kurz nach 14 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein Pkw kollidierte mit einem 7-jährigen Kind, welches über die Straße lief. Das Kind erlitt eine Platzwunde sowie eine Gehirnerschütterung und wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Polizei Wörth hat die Ermittlungen aufgenommen.

