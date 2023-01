POL-PDLD: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Polizeidirektion Landau

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Pleisweiler-Oberhofen B 48

Durch einen Verkehrsteilnehmer wurde am 13.01.2023, gegen 13:40 Uhr bei der Polizei mitgeteilt, dass sich auf der B 48 bei Pleisweiler-Oberhofen offensichtlich ein Verkehrsunfall ereignet hat bei dem lediglich ein Fahrzeug aus dem Zulassungsbezirk Südliche Weinstraße beteiligt ist. Der Unfallverursacher sei gerade dabei, Trümmerteile von der Straße zu entfernen. Durch die Funkstreife wurde der Unfallverursacher an der gemeldeten Örtlichkeit in seinem stark beschädigten PKW angetroffen. Vermutlich war dieser zuvor die B 48 aus Richtung Oberotterbach in Richtung Pleisweiler-Oberhofen gefahren und war dann in einer Linkskurve, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Ein bei dem 55-jährigen Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Aus diesem Grund wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt

