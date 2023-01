Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Falsche Polizeibeamte/Tochtertrick

Kandel/Jockgrim/Winden (ots)

Gestern Nachmittag kam es im Dienstgebiet der Polizei Wörth zu gleich drei Betrugsversuchen über Handy und Telefon. In zwei Fällen gaben sich die Täter über einen Messengerdienst als Kind der Geschädigten aus, um so das Vertrauen der kontaktierten Person zu erlangen. In einem weiteren Fall meldete sich die Täterin bei einer 79-jährigen Frau aus Kandel, gab vor, einen Verkehrsunfall verursacht zu haben und übergab das Gespräch an einen vermeintlichen Polizeibeamten. In jedem der drei Fälle erkannten die Personen den Betrugsversuch rechtzeitig und beendeten das Gespräch noch bevor es zu einer Forderung oder einem Schaden kam.

