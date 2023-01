Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch und Hausfriedensbruch

Pleisweiler-Oberhofern (ots)

Am 13.01.2023 bemerkte ein Anwohner in der Wappenschmiedstraße gegen 04.00 -05.00 Uhr Uhr einen Lichtstrahl und wurde wach. Bei der anschließenden Überprüfung des Hauses stellte er nichts Ungewöhnliches fest und legte sich wieder schlafen. Als er gegen 09.00 Uhr zur Haustür ging bemerkte er, dass diese geöffnet war. Weiterhin stellte der Anwohner fest, dass der Täter im Kellerraum gewesen sein muss und diesen durchwühlt hatte. An seinem in der Garage befindlichen PKW hatte der unbekannte Täter schließlich die Beifahrertür geöffnet und den Fahrzeugschlüssel sowie Garagentorfernbedienung entwendet.

Kurz zuvor oder danach löste in der Schloßstraße die Überwachungskamera eines Wohnanwesens aus und filmte eine männliche Person in dunkler Kleidung, welche die Hofeinfahrt betrat und sich in den Bereich vor der Kellertür begab. Danach entfernte sich die Person wieder. Was genau die Person dort beabsichtigte ist nicht bekannt. Eingebrochen wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht.

Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei in Bad Bergzabern unter 06343- 9334-0 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell