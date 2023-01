Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: gekifft aufgefallen

Steinfeld (ots)

Am 13.01.2023 fiel einer Funkstreife gegen 22:20 Uhr in Steinfeld ein in Richtung Frankreich fahrender PKW der Marke Opel, mit Karlsruher Zulassung auf. Bei der Kontrolle des 19-jährigen Fahrzeugführers aus der Verbandsgemeinde Kandel stellten die Beamten drogentypische Reaktionsmuster fest. Der im Anschluss auf der Dienststelle durchgeführte Drogentest bestätigte den Verdacht des Betäubungsmittelkonsums. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Tragisch für den jungen Fahranfänger- er hatte erst seit 3 Wochen den Führerschein. Im weiteren Verlauf wurden bei seinem 21-jährigen Beifahrer, ebenfalls in der Verbandsgemeinde Kandel wohnhaft, noch eine kleine Menge Marihuana und Haschisch aufgefunden und sichergestellt. Gegen Beide wurde eine Strafanzeige wegen Besitz/ Erwerb von Betäubungsmitteln erstattet. Zusätzlich muss sich der Fahrer des PKW noch wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Betäubungsmitteleinfluss verantworten.

