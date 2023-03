Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Fahrradkontrollen im Stadtgebiet

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (21.03.2023) führten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des Polizeireviers Ludwigsburg und des Referats Prävention des Polizeipräsidiums Ludwigsburg gemeinsam Fahrradkontrollen durch. Überprüft wurde vormittags zwischen 07:00 Uhr und 08:00 Uhr der Fahrradverkehr entlang der Friedrich-Ebert-Straße (Höhe Bärenwiese). Am Nachmittag wurden zwischen 13:00 und 15:00 Uhr Fahrradfahrende an den Kreuzungen Stuttgarter Straße / Friedrich-Ebert-Straße und Schlossstraße / Schorndorfer Straße kontrolliert.

Etwa 90 Personen sowie der Zustand ihrer Fahrräder wurden von den Kontrollkräften unter die Lupe genommen. Erfreuliche Bilanz: rund 95% aller kontrollierten Personen trug einen Fahrradhelm. Ferner waren die meisten Fahrräder vorschriftsmäßig ausgestattet und in einem technisch guten Zustand. Lediglich vereinzelt mussten beispielsweise fehlende Reflektoren bemängelt werden. Weniger positiv fiel das Verhalten einiger Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer auf. In insgesamt zehn Fällen missachteten sie die Verkehrsampeln und fuhren bei Rotlicht über die Kreuzungen. Auch drei Fußgänger überquerten die Straße trotz roter Ampel.

Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten führten verkehrserzieherische Gespräche und verteilten Informationsmaterial an Interessierte. Die am Nachmittag festgestellten Verstöße wurden zur Bearbeitung direkt an die beiden Mitarbeitenden der Stadt Ludwigsburg übergeben, die die Polizeikräfte bei der Kontrolle unterstützten.

Die Kontrollaktion war Teil eines Konzepts zur Verkehrssicherheit des Radverkehrs. Hintergrund sind steigende Unfallzahlen unter Beteiligung von Fahrradfahrenden im Jahr 2022. Gleich 871 solcher Fälle wurden beim Polizeipräsidium Ludwigsburg registriert - knapp 22% mehr als noch im Jahr 2021. Ebenfalls nahm die Anzahl der Unfälle mit verletzten Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern im Jahr 2022 um 21% zu. Dabei war im Stadtgebiet Ludwigsburg eine hohe Anzahl solcher Unfälle zu verzeichnen, bei denen die verletzten Fahrradfahrenden selbst auch Hauptunfallverursacher waren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell