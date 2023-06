Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: "Brennen Polizeiuniformen?" - 27-Jährige bedroht Bundespolizisten

Essen (ots)

Samstagnachmittag (17. Juni) ging eine junge Frau im Essener Hauptbahnhof auf eine Bundespolizistin zu und drohte ihr, sie anzünden zu wollen.

Gegen 17:45 Uhr bestreiften Einsatzkräfte den Hauptbahnhof in Essen. In der Haupthalle kam ihnen eine Essenerin entgegen. In ihrer Hand hielt sie ein Feuerzeug und sprach eine junge Polizistin an, ob ihre Uniform, gut brennen würde. Weiter erklärte sie, sie wolle die Beamten anzünden. Zu dieser Handlung kam es glücklicherweise nicht. Gegen die 27-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet und ein Platzverweis für den gesamten Bahnhof erteilt.

Erst am 26. Mai beteiligte sich die Bundespolizei an der Blaulichtmeile des Polizeipräsidiums Bochum in der dortigen Innenstadt. Diese fand unter dem Motto: "Respekt - in jeder Uniform steckt ein Mensch" statt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell