Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekannter wirft 17-Jährigem Bierflasche gegen den Kopf

Dortmund (ots)

Freitagmorgen (16. Juni) leisteten Bundespolizisten erste Hilfe, nachdem ein junger Mann von einer Glasflasche über dem Auge getroffen worden ist.

Gegen 2 Uhr alarmierten Reisende die Bundespolizei am Dortmunder Hauptbahnhof. Ein junger lybischer Staatsbürger war von einem bisher Unbekannten mit einer Bierflasche beworfen worden. Der Geschädigte wies eine blutende Platzwunde über dem linken Auge auf. Die Polizisten alarmierten sofort einen Rettungswagen, dessen Sanitäter den 17-Jährigen vor Ort versorgten. Dieser erklärte aber, nicht mit ins Krankenhaus fahren zu wollen. Laut Zeugenaussagen soll der Geschädigte zusammen mit seinem 18-jährigen Begleiter mit einer anderen Person in Streit geraten sein. In Folge dessen soll das Gegenüber den 17-Jährigen mit der mitgeführten Flasche beworfen haben. Die Einsatzkräfte werteten anschließend die Videoaufzeichnungen aus dem Bahnhofsgebäude aus, um die Tat nachvollziehen zu können.

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Täter geben können, sich unter der kostenfreien Servicenummer der Bundespolizei, 0800/ 6 888 000 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

