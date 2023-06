Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Ballenpresse fängt Feuer und setzt Ballen auf Feld in Brand

Schiffdorf-Altluneberg (ots)

In den späten Nachmittagsstunden, des 06. Juni 2023, wurden die Ortsfeuerwehren Altluneberg, Wehdel und Geestenseth gemeinsam, gegen 17:09 Uhr, in die Altluneberger Feldmark, Nahe des Dammheider Weg, alarmiert. Auf einem Feld wurde der Brand einer Ballenpresse gemeldet. Nach Ankunft der ersten Einsatzkräfte wurde festgestellt, dass die Ballenpresse lediglich im Bereich der Bremse Feuer gefangen hat und der Ballen in Vollbrand stand. Die Presse wurde umgehend weit vom Ballen gefahren, um einen größeren Schaden zu verhindern.

Um sowohl die Brandbekämpfung zu beschleunigen und die Einsatzkräfte vor dem Rauch zu schützen wurde ein Überdruckventilator in den Einsatz gebracht und die umliegende Vegetation mit Strahlrohren geschützt. Feuerwehrkräfte wühlten unter Atemschutz den Ballen auseinander, um auch hier eine Brandbekämpfung, mit Wasser aus der Grove, durchzuführen. Nach etwas über einer Stunde war das Feuer vollständig gelöscht und sowohl die Presse als auch die Umgebung des Ballens wurden mittels Wärmebildkamera auf weitere Glutnester überprüft.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell