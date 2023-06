Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Feuerwehr unterstützt Rettungsdienst im schmalen Treppenhaus

Schiffdorf (ots)

Am Samstag, den 03. Juni 2023 wurde die Ortsfeuerwehr Schiffdorf gegen 11.54 Uhr in die Sellstedter Straße durch den Rettungsdienst nachgefordert. Ein Patient musste auf seinem Wohnhaus gerettet werden. Aufgrund der engen Bebauung des Treppenhauses konnte der Rettungsdienst hier allein nicht tätig werden. Die Feuerwehr unterstützte und schirmte draußen zusätzlich den Patienten gegen Blicke von Schaulustigen ab. Abschließend wurde die Person durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Bremerhavener Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell