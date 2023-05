Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Aufmerksame Anrufer melden Böschungsbrand - Ausbreitung kann verhindert werden

Schiffdorf-Spaden (ots)

In den Nachmittagsstunden des 28. Mai 2023, meldeten Anrufer der Leitstelle Bremerhaven, gegen 16 Uhr einen kleinen Böschungsbrand in der Spadener Feldmark, am Ende des Schierholzweges. Umgehende wurde die Ortsfeuerwehr Spaden gegen 16:02 Uhr alarmiert. Nach Eintreffen der Feuerwehr wurde umgehend die ca. fünf Quadratmeter große betroffene Fläche abgelöscht und nach weiteren Glutnestern gesucht. Aufgrund der Aufmerksamkeit der Anrufer und das schnelle Eingreifen konnte hier eine größere Ausbreitung des Feuers verhindert werden.

