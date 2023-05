Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Abgerissener Wasserhahn setzt Keller unter Wasser - Feuerwehr pumpt Keller leer

Bild-Infos

Download

Schiffdorf-Spaden (ots)

In den Morgenstunden, des 20. Mai 2023, wurde die Ortsfeuerwehr Spaden um 07:26 Uhr in die Deutsche Straße nach Spaden alarmiert. In einem Keller, eines Dreifamilienhauses riss in der Nacht, eine Waschmaschine, einen Wasserhahn aus der Wand. In Folge dessen, lief das Wasser ununterbrochen mehrere Stunden frei in den Keller des Hauses und stand ca. 25 cm hoch. Nach Erkundung durch die Feuerwehr und das Abschalten des Stromes begann die Feuerwehr das Wasser abzupumpen. Der Keller konnte bis auf wenige Zentimeter abgepumpt werden und wurde abschließend an den Eigentümer des Hauses übergeben.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell