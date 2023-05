Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Ortsfeuerwehren Schiffdorf und Bramel werden zu ausgelöster Brandmeldeanlage alarmiert

Schiffdorf (ots)

In den Nachmittagsstunden, des 10. Mai 2023 wurden die Ortsfeuerwehren Schiffdorf und Bramel gemeinsam, gegen 16:35 Uhr, in die Schleusenstraße nach Schiffdorf alarmiert. Grund für diesen Einsatz war eine ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Wohnheim. Vor Ort konnte glücklicherweise zügig Entwarnung gegeben werden, es handelte sich lediglich um eine geringe Verrauchung durch Essen. Somit konnte die Ortsfeuerwehr Bramel die Einsatzfahrt abbrechen und auch die Schiffdorfer Kameradinnen und Kameraden die Einsatzstelle wieder zügig verlassen.

