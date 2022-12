POL-OG: Rastatt - Verdächtige Wahrnehmung

Achern (ots) - Am Montag war eine 23-jährige Mercedes-Fahrerin auf der B3 von Achern in Richtung Bühl unterwegs. Gegen 11:40 Uhr fuhr eine 27-jährige Nissan-Lenkerin in entgegengesetzter Fahrtrichtung, als sich aus noch unbekannter Ursache das vordere linke Rad des Mercedes löste und in die Fahrzeugfront des Nissan einschlug. Beide Fahrzeuge mussten nach dem Aufprall abgeschleppt werden. Glücklicherweise blieben ...

