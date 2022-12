Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Diebstahl in Drogeriemarkt

Gengenbach (ots)

Nach einem Diebstahl im Wert von weit über 200 Euro am Montagnachmittag in einem Drogeriemarkt in der Breslauer Straße erwarten zwei Männer im Alter von 33 und 44 Jahren eine Strafanzeige. Nachdem sich beide Täter mehrere Drogerieartikel aus der Auslange nahmen und unter ihren Jacken verstauten, passierten sie gegen 16:15 Uhr den Kassenbereich und bezahlten lediglich einen Artikel. Nach Ansprache durch einen Zeugen wurden beide bis zum Eintreffen einer Polizeistreife in ein Büro gebeten. Bei den anschließenden Durchsuchung durch Beamte des Polizeireviers Offenburg konnte im mitgeführten Fahrzeug weiteres Diebesgut aufgefunden werden.

